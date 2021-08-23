“بايدن” يُلمح لإمكانية إرجاء موعد الانسحاب النهائي من أفغانستان

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إجراء مناقشات مع الجيش لإرجاء موعد الانسحاب النهائي من أفغانستان.
وقال بايدن، إنه يأمل بانتهاء عمليات الإجلاء بحلول 31 أغسطس الجاري، مشيراً إلى أن بلاده تواصل إحراز تقدم بعمليات الإجلاء في ظل وجود حشود من المدنيين حول مطار كابول.
وشدد على أن الأولوية لدى بلاده حالياً هي إجلاء الأمريكيين في أسرع وقت ممكن، موضحاً أن الجيش الأمريكي يعمل أيضاً على إجلاء شركاء أفغان ومواطني دول أخرى حليفة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة، معلناً تأييد بلاده فرض عقوبات على حركة طالبان وفقاً للتطورات في أفغانستان.