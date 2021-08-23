بالفيديو.. فنان تشكيلي يروي قصة إتقانه 4 رسومات لخادم الحرمين وولي العهد في لوحة واحدة

روى الفنان التشكيلي محمد الحربي، قصة إتقانه 4 رسومات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في لوحة فنية واحدة.
وقال الحربي خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن اللوحة استغرقت منه شهراً كاملاً، مشيراً إلى أن العمل جديد من نوعه وتم التغلب فيه على كل المعوقات.
وأضاف أن شكل اللوحة تظهر بطريقة تكون مشابهة للوحات ثلاثية الأبعاد، موضحاً أن صعوبة العمل تتعلق بالتبديل حتى تظهر الرسومات بالخلف. وفق “أخبار 24”.
فيديو | الفنان التشكيلي محمد الحربي: “رسمة القمتين” أخذت معي شهرا كاملا من العمل.. لتكون على 4 أوجه من صور الملك وولي العهد#الراصد pic.twitter.com/tuLOELKEoI
— الراصد (@alraasd) August 22, 2021