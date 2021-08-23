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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في مدى إمكانية إعادة فتح قاعات المناسبات للمحصنين
23/08/2021   8:42 ص

بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في مدى إمكانية إعادة فتح قاعات المناسبات للمحصنين

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اتفق مواطنون ومواطنات على إمكانية فتح قاعات المناسبات مجدداً في ظل إقبال المجتمع على التحصين ضد فيروس “كورونا”.  

وقال عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن تلك الخطوة ليست فيها مشكلة مع الاكتفاء بإدخال المُحصنين فقط إلى هذه القاعات.  

وطالبوا بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالقاعات في حال فتحها للجمهور، مشيرين إلى أن الأمر سيكون حافزاً ومشجّعاً للتطعيم ضد “كورونا”.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في مدى إمكانية إعادة فتح قاعات المناسبات للمحصنين

أخبار محلية
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