الاتحاد يعلن إنهاء التعاقد مع كاريلي.. وتكليف حسن خليفة بالقيادة الفنية للفريق

أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي، إنهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق فابيو كاريلي، وتكليف المدرب الوطني حسن خليفة بقيادة الفريق الأول فنياً.
وأوضح النادي في بيان له اليوم (الإثنين)، أن مجلس الإدارة بقيادة أنمار الحائلي اتخذ هذا القرار حرصاً منه على إسعاد جماهير الاتحاد مهما كانت صعوبته وتبعاته، مبيناً أن السبب يعود للتغير الكبير في منهجية ورؤية المدرب كاريلي.
وأشار إلى أنه على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشة وإبداء الملاحظات حول منهجية المدرب البرازيلي التي لا تتسم بالواقعية الفنية وما يحتاجه الفريق فعلياً للمنافسة الحقيقية على البطولات، كان رد المدرب على الملاحظات التمسك بموقفه والتأكيد على تحمل تبعات قراراته الفنية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه نظراً لإقامة نهائي البطولة العربية في بداية الموسم قررت الإدارة التريث ومنح المدرب فرصة كاملة، لكنه أصرّ على عدم حاجته لمهاجم رغم عزم الإدارة على دعم الفريق بلاعب محترف في هذا المركز خلال الأيام المقبلة.
وبيّن أنه بناء على ضوء ما تقدم في قرارات المدرب وعدم استقراره على استراتيجية معينة أثرت على مسيرة الفريق، قرر مجلس الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب فابيو كاريلي وتكليف حسن خليفة بالقيادة الفنية.
جدير بالذكر أن نادي الاتحاد فشل في تحقيق لقب البطولة العربية بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط أول أمس (السبت).