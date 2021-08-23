مناشداً “الصحة” مساعدته.. حـادث يحرم شاباً بمكة من مزاولة مهنته ببيع “الحبحب”

ناشد شاب فقد إحدى عينيه بحـادث مروري، وزارة الصحة، نقله إلى مركز مُتخصص لعلاجه، في ظل عدم قدرته على مزاولة عمله ببيع “الحبحب” بشوارع مكة المكرمة.
وقال الشاب صياف الفهمي، إنه تعرّض لحادث مروري قبل 4 شهور على طريق البيضاء خلال توجهه إلى الطائف، ما تسبب في إصابته بكسر في قدمه وأزمة بصمام القلب وتلف بإحدى عينيه.
وأضاف الفهمي البالغ من العمر 24 عاماً وفقاً لـ”سبق”، أن الحادث غيّر حياته بشكل كامل، خاصة أنه لم يعد قادراً على مزاولة عمله ببيع “الحبحب”.
ولفت إلى أنه يعمل حالياً على البحث عن مستشفيات تقبله للعلاج فيها، مشيراً إلى أنه يجد صعوبة في هذا الأمر، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لمساعدته.