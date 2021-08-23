مدير برنامج “الحد من الفقد والهدر”: الرياض الأكثر إهداراً للطعام.. وعقوبات لوقف الظاهرة

كشف مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات، عن تصدُّر الرياض والمنطقة الغربية قائمة أكثر المناطق إهداراً للطعام في المملكة.
وقال الشبانات في مداخلة لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه إذا لم يتم تعديل السلوك فإن الوضع الغذائي الحالي سيستمر، لافتاً إلى أن الجهود حالياً تنصب على التوعية لكن ذلك سيتبعه تطبيق عقوبات بحق غير المُلتزمين.
ونوه إلى أن الهدف من التوعية الحالية تقليل نسبة الهدر الغذائي بحلول عام 2030، متوقعاً تفاعل المجتمع بالمستقبل القريب لتمتعه بحس ديني ووطني. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات: نحن الآن في مرحلة توعية.. وإذا لم يتم التجاوب فالحل هو العقوبات #الراصد pic.twitter.com/Hv5wExysvn
— الراصد (@alraasd) August 22, 2021
فيديو | مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات: #الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارا للطعام #الراصد pic.twitter.com/4vh40LsIlF
— الراصد (@alraasd) August 22, 2021