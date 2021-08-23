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اخبار رياضية > “حمدالله”: أكملت 3 سنوات مع النصر.. ومازال يا صاحبي مازال
23/08/2021   8:41 ص

“حمدالله”: أكملت 3 سنوات مع النصر.. ومازال يا صاحبي مازال

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وجه محترف فريق النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، رسالة جديدة إلى جماهير فريقه، بمناسبة اكتماله 3 سنوات ضمن صفوف الفريق.

ونشر حمدالله، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اكتملت 3 سنوات مع العالمي الحمدلله.. مازال يا صاحبي مازال”.

وكان محترف النصر وجه 7 رسائل لجماهير فريقه، كشف خلالها حقيقة خلافه مع إدارة ناديه، مؤكدًا أنه يحترم تعاقده وسيستمر مع الفريق حتى نهاية تعاقده. وفق “أخبار 24”.

وانضم المهاجم المغربي إلى صفوف فريق النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية العام 2018، وبالتحديد في 23 أغسطس من نفس العام، بعدما فسخ تعاقده مع الريان القطري.

“حمدالله”: أكملت 3 سنوات مع النصر.. ومازال يا صاحبي مازال

اخبار رياضية
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