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أخبار محلية > بالفيديو.. مُتخصص بصعوبات التعلم يوضح طرق التعامل مع حالات عسر القراءة لدى الأطفال
23/08/2021   8:40 ص

بالفيديو.. مُتخصص بصعوبات التعلم يوضح طرق التعامل مع حالات عسر القراءة لدى الأطفال

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قدم المُتخصص في صعوبات التعلم الدكتور خالد المحرج، عدة طرق لعلاج عسر القراءة لدى الأطفال.  

وقال المحرج خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن عسر القراءة اضطراب وراثي ويمكن أن تُعزز البيئة من ظهوره أو تخفي آثاره.  

وأضاف أن هناك عدة طرق لعلاجه بينها الرمزية والكلية والمدمجة، موضحاً أن بعض الحالات تحتاج إلى استراتيجيات خاصة تتعامل مع كامل الحواس. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مُتخصص بصعوبات التعلم يوضح طرق التعامل مع حالات عسر القراءة لدى الأطفال

أخبار محلية
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