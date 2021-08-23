بالفيديو.. مُتخصص بصعوبات التعلم يوضح طرق التعامل مع حالات عسر القراءة لدى الأطفال

قدم المُتخصص في صعوبات التعلم الدكتور خالد المحرج، عدة طرق لعلاج عسر القراءة لدى الأطفال.
وقال المحرج خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن عسر القراءة اضطراب وراثي ويمكن أن تُعزز البيئة من ظهوره أو تخفي آثاره.
وأضاف أن هناك عدة طرق لعلاجه بينها الرمزية والكلية والمدمجة، موضحاً أن بعض الحالات تحتاج إلى استراتيجيات خاصة تتعامل مع كامل الحواس.
فيديو | المتخصص في صعوبات التعلم د. خالد المحرج: #عسر_القراءة اضطراب وراثي وهذه طرق علاجه#الراصد pic.twitter.com/fI7cWJkFze
— الراصد (@alraasd) August 22, 2021
وفق “أخبار 24”.