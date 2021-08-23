إدارة النصر تقترب من إقالة “مينيز”

أثارت مصادر صحفية، مساء الأحد، الغموض حول مستقبل المدير الفني لفريق النصر، المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد خوض الفريق جولتين فقط في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “هاتريك” إن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، اقتربت من إقالة مدرب الفريق مانو مينز، بعد مباراة التعاون المقبلة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وحقق النصر فوزا كبيرا أمام ضمك (4-1)، في إطار الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكنه خسر ضد الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية. وفق “أخبار 24”.