نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > إدارة النصر تقترب من إقالة “مينيز”
23/08/2021   8:41 ص

إدارة النصر تقترب من إقالة “مينيز”

+ = -
911

أثارت مصادر صحفية، مساء الأحد، الغموض حول مستقبل المدير الفني لفريق النصر، المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد خوض الفريق جولتين فقط في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “هاتريك” إن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، اقتربت من إقالة مدرب الفريق مانو مينز، بعد مباراة التعاون المقبلة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وحقق النصر فوزا كبيرا أمام ضمك (4-1)، في إطار الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكنه خسر ضد الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية. وفق “أخبار 24”.

إدارة النصر تقترب من إقالة “مينيز”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885170308.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.