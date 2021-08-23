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أخبار محلية > الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن عن عودة المحاضرات والدروس العلمية حضورياً بالمسجد الحرام
23/08/2021   8:41 ص

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن عن عودة المحاضرات والدروس العلمية حضورياً بالمسجد الحرام

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية عن عودة الحضور لمجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام وفق عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في أحدث معايير مكافحة العدوى.

وحددت الرئاسة كرسي رقم (٩) أمام باب سلم الملك فهد (٩١) وكرسي رقم (١٠) للدروس، مع التأكيد على الإدارات المعنية بعدم تجاوز أعداد طلاب العلم عن (٥٠) شخصا.

وتضمنت شروط الحضور: أن يكون القاصد محصن بجرعتين، ولديه حجز للصلاة عن طريق تطبيق اعتمرنا، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، والتعقيم الدوري، ولبس الكمامة خلال الدروس، وإحضار سجادة خاصة لكل طالب علم.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن عن عودة المحاضرات والدروس العلمية حضورياً بالمسجد الحرام

وفق “أخبار 24”.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن عن عودة المحاضرات والدروس العلمية حضورياً بالمسجد الحرام

أخبار محلية
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