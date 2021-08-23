ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، مخبزاً مهجوراً استخدمته عمالة مخالفة لتحضير الخبز والمعجنات في بيئة غير صحية مستخدمين أدوات غير نظيفة.
وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، مخبزاً يظهر من الخارج كأنه مهجور، إلا أن بداخله باباً يؤدي لمخبز كامل يعمل بشكل غير نظامي وتديره عمالة معظمهم من مخالفي أنظمة العمل والإقامة.
وشملت المخالفات المضبوطة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وترك العجانات وأدوات العجن بدون تنظيفها أو إزالة بقايا العجين ما يجعلها تتحول لمادة فاسدة وتالفة تؤثر على العجين المستخدم فيما بعد، ما يشكل ضرراً على الصحة العامة.
وظهر أيضاً على المخبز المخالف انتشار الأتربة ووجود تشققات في الجدران، وبقايا أطعمة تركت دون التخلص منها، كما ضبط عامل غير محصن يعمل في المخبز بالمخالفة للأنظمة والتوجيهات.
وقامت الفرق الرقابية بإغلاق المخبز وإيقاف نشاطه؛ لعدم وجود ترخيص ووجود مخالفات صحية، وجرى كذلك تحريز المواد الغذائية ومصادرتها من أجل إتلافها.