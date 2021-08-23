نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > نجم النصر يوافق على الانتقال إلى الاتحاد
23/08/2021   9:49 م

نجم النصر يوافق على الانتقال إلى الاتحاد

+ = -
2172

اقتربت إدارة نادي الاتحاد، من التعاقد مع ظهير أيسر النصر، عبدالرحمن العبيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفها الفترة المقبلة، بعد الحصول على موافقة اللاعب.

وقال وكيل اللاعبين، فهد سارح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العبيد كان يبغيه الاتفاق لكنه اختار الاتحاد.. اللاعب أعطى موافقته وباقي فقط موافقة النصر على بيع المتبقي من عقده”.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن عبدالرحمن العبيد، قد دخل ضمن اهتمامات الاتفاق الذي يبحث عن ظهير أيسر جديد، ولكن اللاعب يفضل الانتقال للعب في صفوف الاتحاد خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.

نجم النصر يوافق على الانتقال إلى الاتحاد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885170345.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.