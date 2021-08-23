نجم النصر يوافق على الانتقال إلى الاتحاد

اقتربت إدارة نادي الاتحاد، من التعاقد مع ظهير أيسر النصر، عبدالرحمن العبيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفها الفترة المقبلة، بعد الحصول على موافقة اللاعب.
وقال وكيل اللاعبين، فهد سارح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العبيد كان يبغيه الاتفاق لكنه اختار الاتحاد.. اللاعب أعطى موافقته وباقي فقط موافقة النصر على بيع المتبقي من عقده”.
وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن عبدالرحمن العبيد، قد دخل ضمن اهتمامات الاتفاق الذي يبحث عن ظهير أيسر جديد، ولكن اللاعب يفضل الانتقال للعب في صفوف الاتحاد خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
العبيد كانوا يبغونه الاتفاق لكنه اختار الاتحاد .. اللاعب أعطى موافقته و باقي فقط موافقة نادي النصر على بيع المتبقي من عقده … pic.twitter.com/X9VF2egBwf
— فهد سارح (@fodeni_algrni) August 23, 2021