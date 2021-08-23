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اخبار رياضية > “الانضباط” تُغرم الهلال 42 ألف ريال بسبب “بن نافل”
23/08/2021   9:49 م

“الانضباط” تُغرم الهلال 42 ألف ريال بسبب “بن نافل”

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أعلنت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي، مساء اليوم الإثنين، تغريم نادي الهلال 45 ألف ريال لعدم التزام لاعبيه في الدكة بالتباعد، ودخول رئيسه فهد بن نافل غرفة الملابس بعد انتهاء مباراة الفريق أمام التعاون قبل خروج الحكام من الملعب.

وفي سياق متصل، قررت لجنة الانضباط تغريم رئيس الهلال فهد بن نافل مبلغ 20000 ريال بسبب نزوله بعد نهاية مباراة ‎التعاون مباشرة من المنصة إلى غرفة تبديل الملابس عبر أرضية الملعب.

وكان فريق الهلال قد حقق فوزًا على نظيره التعاون، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

ويحتل فريق الهلال المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين من عمر المسابقة.

“الانضباط” تُغرم الهلال 42 ألف ريال بسبب “بن نافل”

اخبار رياضية
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