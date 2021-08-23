تعرف على مواجهات بطولة كأس العرب للسيدات 2021

يبدأ منتخب مصر مشواره في افتتاح بطولة كأس العرب للسيدات 2021 بمواجهة السودان، في البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، في العاصمة المصرية القاهرة في نسختها الثالثة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي وحتى 6 سبتمبر المقبل.
وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب اتحاد الشرطة، الثلاثاء، عند الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي في المباراة الثانية منتخب تونس مع منتخب لبنان في تمام التاسعة مساء على نفس الملعب.
وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات وهي منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان في المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين، وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم 2021 – 2022. وفق “أخبار 24”.
وأقيمت النسخة الأولى من البطولة، بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.