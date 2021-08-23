محمد الشيخ يثير الجدل بالحديث عن إقالة ” كاريلي” من الاتحاد

علق الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، على قرار مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بشأن إنهاء تعاقدها مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.
وقال الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنمار بعد التجديد مع كاريلي في يونيو: أكملنا رحلت البناء ونشهد تطورا في العمل الفني وسنكمل المسيرة، وبلا صبر واستقرار وكفاح لا يمكن النجاح”.
وتابع الشيخ: “في أغسطس.. إقالة وبيان اتحادي: منهجية المدرب متغيرة ولا تتسم بالواقعية وتريثنا في منحه الفرصة لإقامة النهائي العربي في بداية الموسم”. وفق “أخبار 24”.
وكان نادي الاتحاد أعلن بشكل رسمي، اليوم الإثنين إنهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق فابيو كاريلي، وتكليف المدرب الوطني حسن خليفة بقيادة الفريق الأول فنياً.
أنمار بعد التجديد مع كاريلي في يونيو:
أكملنا رحلت البناء ونشهد تطورا في العمل الفني وسنكمل المسيرة، وبلا صبر واستقرار وكفاح لا يمكن النجاح.
– في أغسطس:
إقالة وبيان اتحادي: منهجية المدرب متغيرة ولا تتسم بالواقعية وتريثنا في منحه الفرصة لإقامة النهائي العربي في بداية الموسم. pic.twitter.com/mrV0id4EYe
— محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) August 23, 2021