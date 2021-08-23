مصدر: 70% من بؤر حمى الضنك في المنازل.. و55% من السكان لم يستجيبوا لِفِرَق المكافحة

بلغ إجمالي بؤر حمى الضنك في المملكة 2,1 مليون بؤرة، 70% منها تتواجد في المنازل، وذلك خلال عام 2020م.
وأوضح مصدر لـ”أخبار 24″ أن 55% من سكان المنازل التي تمت زيارتها من قبل فرق مكافحة الرش لم يستجيبوا لهم، حيث تم تنفيذ 6,3 مليون زيارة منزلية استجاب لها 2,8 مليون أما غير المستجيبين فقد بلغ عددهم 3,4 مليون.
وأضاف المصدر أن عدد بؤر حمى الضنك في المباني تحت الإنشاء، يبلغ 275 ألف بؤرة، أما التي في المستنقعات فتعتبر الأقل حيث بلغ عددها 172 ألف بؤرة، لافتا إلى تصدر محافظة جدة لعدد البؤر في المنازل حيث بلغ عددها 1,3 مليون بؤرة تلتها منطقة جازان، بـ 171 ألف بؤرة.
وأشار إلى أن القطاع البلدي ممثلا بوزارة الشؤون البلدية يهدف إلى تحسين كفاءة الأنظمة والأساليب المتبعة حاليا في تنفيذ عمليات الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، وذلك باستخدام الإدارة المتكاملة للآفات، ووضع معايير موحدة لمشاريع الإصحاح البيئي، للمساهمة في تقليل حالات الإصابة بحمى الضنك في المناطق المعنية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن حمى الضنك مرض فيروسي، ينتقل عن طريق البعوض المسمى “aedes aegypti” (لا تنتقل العدوى من شخص إلى آخر)، تتكاثر هذه البعوضة في المياه المخزونة لأغراض الشرب أو السباحة، أو مياه الأمطار المحجوزة للزراعة، أو المتجمعة في الشوارع والطرقات أو الراكدة والمتبقية في الصفائح الفارغة، والبراميل، والإطارات، وعند مكيفات الهواء وحول المسابح.