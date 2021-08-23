الماضي يلتقي مدير مرور منطقة الرياض اللواء/ سلطان السهلي بمكتبه بديوان المحافظة

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١/١٥هـ سعادة مدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء / سلطان بن مشنان السهلي و يرافقه المشرف على مدارس تعليم القيادة بإدارة مرور منطقة الرياض العميد / محمد بن متعب الجبرين ومدير شعبة مرور محافظة الخرج العقيد / سعد بن مناحي القحطاني .
في بداية اللقاء رحب سعادة المحافظ بهم وبعد ذلك تم مناقشة عدد من المواضيع على مستوى المحافظة . حيث أكد المحافظ لمدير مرور منطقة الرياض أن تنامي السكان في محافظة الخرج يتطلب دعم قوة مرور المحافظة بالكوادر البشرية والمركبات والتجهيزات اللازمة ليواكب التطور الملحوظ والسريع الذي تعيشه المحافظة من توسع مما يتطلب مواكبة ذلك بالإمكانات البشرية والآلية .وزيادة عدد السكان وتحتاج مواصلة نشر الثقافة المرورية والتوعية وبذل المزيد من الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى على أهمية الحملات المرورية والعمل الميداني .كما أوضح مدير مرور منطقة الرياض اللواء السهلي أن توجيهات سمو أمير المنطقة و سمو نائبه تؤكد دائماً على دعم المحافظات وهذا محل عناية مرور منطقة الرياض . وفي نهاية اللقاء قدم اللواء السهلي شكره وتقديره لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال .