أمير تبوك ووزير النقل يدشنان مشروعات للطرق بالمنطقة

دشن أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم (الإثنين)، مشروعات حيوية بالمنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها من أهالي المحافظات والمراكز وزوار المنطقة، بإجمالي أطوال تتجاوز ٣٥ كيلومترًا.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للجاسر بالمنطقة، والتي شهدت تدشين المسار المطور لطريق “القليبة / أبو عجرم” المرحلة الأولى بطول يتجاوز ٣١ كم، والهادف لرفع مستوى السلامة المرورية على الطريق الممتد من تبوك إلى الجوف.
وكذلك تدشين عدد من مشروعات طرق الربط بالمنطقة، وفتح حركة السير على الطرق المؤدية إلى جيدة، والخرار، وخربة، والجديدة، والمنجورة.
وأوضح وزير النقل أن منطقة تبوك تتميز بشبكة واسعة من الطرق يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من ٤ آلاف كم، مبينًا أن هذه المشاريع بأبعادها الخدمية والتنموية تهدف إلى تعزيز ترابط كافة المناطق والمحافظات.
وفق “أخبار 24”.