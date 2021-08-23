تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، معرضًا للأدوات المستخدمة لغسل الكعبة المشرفة.
واستعرضت قناة السعودية بعض محتويات المعرض، والذي يأتي بالتزامن مع غسل الكعبة المشرفة، حيث يحتوي على عدة أدوات مثل الأكواب والأواني، والتي تستخدم لخلط ماء زمزم بماء الورد.
وتضمن المتحف أواني العود والعنبر الفاخر المستخدمين في تطييب الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى عدد من المباخر الأخرى. وفق “أخبار 24”.
شاهد.. هذه الأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة المشرفة.#قناة_السعودية #السعودية pic.twitter.com/RDWI2VKKpG
— أخبار السعودية (@sauditv_1) August 23, 2021