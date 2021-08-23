علقت جامعة الطائف، اليوم الإثنين، على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حالة تكدس واضحة في مركز اللقاح بالجامعة.
وأوضحت أن الجامعة بدأت حملة توعية بأهمية أخذ جرعتي اللقاح، وتم الإعلان عن مبادرة تحصين المستجدين بتاريخ 7 أغسطس الجاري، وتمت جدولتهم بحسب أرقامهم الجامعية، وذلك حرصًا على سلامتهم.
وأكدت أنه تمت مخاطبة الطلبة وإصدار النشرات التوعوية من خلال تويتر والإيميل الجامعي والمرشدين والمرشدات منذ فترة مبكرة، كما تم حصر الطلبة غير المحصنين ومخاطبتهم من قبل كلياتهم لتلقي اللقاح.
وأبانت أن مركز اللقاح قدم حتى الآن ما يقارب 50 ألف جرعة، وهو يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، كما نفت الجامعة ما يتردد عن عدم توفر اللقاح، مؤكدة التزامها بالتعليمات الواردة إليها لضمان عودة الطلاب للجامعة حضوريًا، وثقتها بالتزام طلابها بالتعليمات والإجراءات خلال الحضور للمركز الطبي.
وفق “أخبار 24”.