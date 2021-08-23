تغيير ملعب مواجهة النصر وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إقامة مباراة النصر أمام تراكتور الإيراني ضمن دور 16 لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021 على استاد خليفة في 14 سبتمبر المقبل بدلا من ملعب السد.
وأعلن الاتحاد الآسيوي في وقت سابق، أن نادي الهلال سيلعب مباراته أمام نادي استقلال طهران الإيراني، على ملعب نادي الوصل بدبي، يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر.
بينما سيواجه النصر نادي تراكتور الإيراني، على ملعب حمد بن جاسم، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء الموافق 14 من الشهر نفسه. وفق “أخبار 24”.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في مطلع يوليو الماضي، أن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام من مباراة واحدة، اعتبارا من دور الثمانية حتى نهاية البطولة، بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.