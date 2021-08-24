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أخبار المناطق > شاهد كيف ستبدو منطقة البوليڤارد في موسم الرياض
24/08/2021   10:26 ص

شاهد كيف ستبدو منطقة البوليڤارد في موسم الرياض

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن التصميم الذي ستبدو عليه منطقة البوليڤارد في موسم الرياض.

و”البوليڤارد” واحدة من ضمن 14 منطقة ستُقام فيها فعاليات موسم الرياض، على مساحة 5.4 مليون متر مربع.

وقدم آل الشيخ شكره لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على دعمه وتوجيهاته، ووضعه ثقته في الشباب والشابات من أبناء الوطن وفقا لرؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن تحتضن منطقة البوليڤارد مراكز تجارية وصالات سينما، وستوفر خدمات متنوعة لزائريها، ثقافية وترفيهية ورياضية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “آل الشيخ” كشف، في وقت سابق عن فعاليات “موسم الرياض2“، والذي سيقدم 7.5 ألف يوم فعالية، تتضمن حفلات غنائية وعروضاً مسرحية ومعارض عالمية.

شاهد كيف ستبدو منطقة البوليڤارد في موسم الرياض

أخبار المناطق
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