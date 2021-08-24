“البحر الأحمر للتطوير” توقع 600 عقد مع شركات محلية وعالمية بقيمة 17 مليار ريال

وقعت شركة “البحر الأحمر للتطوير”، 600 عقد، بقيمة إجمالية 17 مليار ريال، مع شركات محلية وعالمية.
وقالت الشركة، إن الشركات السعودية حظيت بـ70% من القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة، ما يؤكد التزامها بدعم الاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر سيتكون عند اكتماله في عام 2030 من 50 منتجعاً وفندقاً توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسي فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام. وفق “أخبار 24”.
600 عقد بقيمة 17 مليار ريال، أبرمته #شركة_البحر_الأحمر_للتطوير مع شركات محلية وعالمية وحظيت الشركات السعودية بـ 70٪ من القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة، مما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المحلي.#بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/4Yq4y2TmHR
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) August 23, 2021