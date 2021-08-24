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أخبار محلية > “البحر الأحمر للتطوير” توقع 600 عقد مع شركات محلية وعالمية بقيمة 17 مليار ريال
24/08/2021   10:26 ص

“البحر الأحمر للتطوير” توقع 600 عقد مع شركات محلية وعالمية بقيمة 17 مليار ريال

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وقعت شركة “البحر الأحمر للتطوير”، 600 عقد، بقيمة إجمالية 17 مليار ريال، مع شركات محلية وعالمية.

وقالت الشركة، إن الشركات السعودية حظيت بـ70% من القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة، ما يؤكد التزامها بدعم الاقتصاد المحلي.

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر سيتكون عند اكتماله في عام 2030 من 50 منتجعاً وفندقاً توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسي فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام. وفق “أخبار 24”.

“البحر الأحمر للتطوير” توقع 600 عقد مع شركات محلية وعالمية بقيمة 17 مليار ريال

أخبار محلية
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