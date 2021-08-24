بعد مدّ المهلة.. “اتحاد الغرف” يدعو المنشآت التجارية المخالفة لنظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعها

دعا اتحاد الغرف السعودية، المنشآت التجارية المخالفة لنظام التستر التجاري، لتصحيح أوضاعها، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد الفترة التصحيحية لنظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر إضافية.
وأبان الاتحاد أن تمديد المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر سيتيح الفرصة من جديد، ويشجع أكبر عدد من المنشآت التجارية للتقدم بطلبات لتصحيح أوضاعها والعمل في السوق السعودي بشكل نظامي.
وأضاف أن القرار سيتيح أيضًا للمنشآت التجارية الاستفادة من حوافز ومزايا الفترة التصحيحية، والمتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، ونظامية التصرف بالأموال التجارية والاستقرار والتوسع في النشاط.
وأكد على المنشآت التجارية بالمملكة كافة أهمية التعاون والاستجابة بالاستفادة من المهلة التصحيحية الجديدة، والمسارعة بتقديم طلباتها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، أو من خلال مراكز الأعمال وفروع الوزارة بجميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أول أمس (الأحد)، صدور الموافقة الكريمة على تمديد الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية، مشيرة إلى أن فترة التصحيح والتي تنتهي في 16 /2 /2022م فرصة للاستفادة من مزاياها والإعفاء من عقوبات النظام وما يترتب عليها.