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أخبار المناطق > أنباء متضاربة عن خطف طائرة إجلاء أوكرانية من أفغانستان وتوجهها إلى إيران
24/08/2021   1:23 م

أنباء متضاربة عن خطف طائرة إجلاء أوكرانية من أفغانستان وتوجهها إلى إيران

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قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، إن طائرة أوكرانية وصلت إلى العاصمة الأفغانية، تعرضت للاختطاف من قبل مسلحين مجهولين، توجهوا بها إلى إيران.

وأضاف نائب الوزير اليوم (الثلاثاء)، أن الطائرة كانت قد وصلت إلى كابل لتنفيذ عملية إجلاء للرعايا الأوكرانيين، لكن أشخاصا مجهولين ومسلحين سيطروا عليها الأحد الماضي.

وأشار، وفقا لوكالة “تاس” الروسية للأنباء، إلى أن طائرة أوكرانية سُرقت اليوم، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة، بدلا من إجلاء الأوكرانيين.

وأوضح ينين أن السلك الدبلوماسي الأوكراني، برئاسة وزير الخارجية، دميتري كوليبا، عمل خلال الأيام الماضية “تحت ضغط عال” لحل مشكلة الطائرة، في حين لم يوضح الوزير أي شيء آخر حول مصير الطائرة. وفق “أخبار 24”.

في المقابل، نفى متحدث باسم الخارجية الأوكرانية صحة الأنباء حول خطف طائرة أوكرانية في كابل، كما صرح رئيس منظمة الطيران الإيرانية بأن طائرة أوكرانية هبطت في مطار مشهد للتزود بالوقود ثم واصلت طريقها إلى كييف.

أنباء متضاربة عن خطف طائرة إجلاء أوكرانية من أفغانستان وتوجهها إلى إيران

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