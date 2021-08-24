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أخبار محلية > مجلس الوزراء يوافق على تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات
24/08/2021   1:23 م

مجلس الوزراء يوافق على تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات

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وافق مجلس الوزراء على تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة، الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/66) بتاريخ 12/ 8/ 1442هـ، وذلك اعتبارا من 1/ 6/ 1442هـ لمدة سنة.

وأوضح المجلس أن قراره جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بشأن طلب وزارة الداخلية تمديد المهلة المحددة لتصحيح أوضاع هذه المدارس، وكذلك الاطلاع على التوصيات الواردة إليه في هذا الشأن.

يذكر أن المجلس سبق له أن وافق في عام 1439هـ على تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة حتى تاريخ 30/ 5/ 1442هـ. وفق “أخبار 24”.

مجلس الوزراء يوافق على تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات

أخبار محلية
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