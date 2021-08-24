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أخبار محلية > “الخارجية” تعلن توفر وظائف شاغرة لدى منظمات دولية
24/08/2021   1:23 م

“الخارجية” تعلن توفر وظائف شاغرة لدى منظمات دولية

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أعلنت وزارة الخارجية، توفر عدة وظائف شاغرة، لدى منظمات وهيئات إقليمية ودولية في فيينا ومدريد.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل: موظف الميزانية والشؤون المالية لدى إدارة الموارد البشرية، في منظمة السياحة العالمية بمدريد، وتنتهي فترة التقديم بعد غدٍ (الخميس)، ووظيفة مساعد مشتريات لدى صندوق أوبك للتنمية الدولية في فيينا، وآخر فترة للتقديم 10 سبتمبر 2021م.

كما تشمل الوظائف: كبير مسؤولي مخاطر الائتمان – استرداد الديون، لدى صندوق أوبك للتنمية الدولية في فيينا، وآخر فترة للتقديم يوم 31 أغسطس الجاري.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم على الوظائف إلى تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية، بنسخة من التقديم، على البريد الإلكتروني الخاص بها.

وزارة الخارجية

وفق “أخبار 24”.

“الخارجية” تعلن توفر وظائف شاغرة لدى منظمات دولية

أخبار محلية
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