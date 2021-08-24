الوحدة يتمسك بـ20 مليون ريال لإعارة “أنسيلمو” للأهلي

كشفت مصادر عن تطورات جديدة تخص المفاوضات الجارية حاليًا بين إدارتي الأهلي والوحدة، بشأن اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس.
وأكدت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الوحدة حدد شرطاً للموافقة على إعارة لاعبه للأهلي، وتمثل هذا الشرط في تكفل النادي الجدّاوي برواتب “أنسيلمو” لمدة عام، والمقدرة بنحو 15 مليون ريال.
وأضافت أن الوحدة اشترط أيضا حصوله على 5 ملايين ريال، لكن الأهلي يحاول تقليص هذه المبالغ، والتكفل بجزء من قيمة اللاعب فقط الذي يرغب أيضا بالرحيل بعد هبوط الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى.
يذكر أن الأهلي قدم في وقت سابق عرضاً لشراء اللاعب مقابل 11 مليون ريال، إلا أن الوحدة رفض ذلك، وأعلن أنه لا يمانع انتقال اللاعب للصفوف الأهلاوية على سبيل الإعارة لمدة عام.