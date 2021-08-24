بالفيديو.. حمزة إدريس: علاقة “كاريلي” مع إدارة الاتحاد كانت متوترة.. ووصل المدرب لمرحلة العناد

علق نجم الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، حمزة إدريس، على قرار مجلس إدارة النادي، برئاسة أنمار الحائلي، بشأن إنهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.
وقال حمزة إدريس، في تصريحات لبرنامج “العربية رياضة”: “أنا كنت مع المطالبين بالتجديد مع المدرب كاريلي، بحثا عن الاستقرار في الاتحاد، ولكن أعتقد أن قرار إقالته لم يكن بسبب خسارة البطولة العربية أمام الرجاء فقط، ولكن كان يوجد تابعات ما قبل النهائي العربي”.
وأوضح: “أعتقد أنه كان يوجد توتر بين إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وفابيو كاريلي قبل مباراة الرجاء الأخيرة، حتى وصل المدرب البرازيلي في النهائية إلى مرحلة العناد”.
وأشار إلى أن المشكلة في “كاريلي” تجاوزت الاحتياج إلى مهاجم، لأن الفريق كان مكشوفاً عند الجميع حيث كان ينقصه ظهير أيسر، ومحور رقم 8، ويحتاج رأس حربة. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “كاريلي كان مسؤولا عن بناء الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري، وكانت هذه أهم مرحلة، لأن الموسم الماضي الفريق حقق نتائج جيدة ولعب بشكل جيد أمام الفرق الكبيرة، ولكن كان يخسر أمام الفريق الصغير وهو ما أضاع بطولة الدوري”.
واختتم: “اليوم طموح الاتحاد اختلف، لأن ما بعد مرحلة استقرار الفريق في الموسم الماضي، جاءت مرحلة التطوير هذا الموسم، وهي ما كان عليها اختلاف بين الإدارة والمدرب البرازيلي”.
وكانت إدارة نادي الاتحاد، أعلنت بشكل رسمي، مساء الإثنين إنهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق فابيو كاريلي، وتكليف المدرب الوطني حسن خليفة بقيادة الفريق الأول فنياً.
حمزة إدريس: العلاقة بين #كاريلي وإدارة الاتحاد كانت متوترة.. ووصل المدرب البرازيلي إلى مرحلة العناد pic.twitter.com/5nGdwCjtFH
— العربية رياضة (@AlArabiya_spt) August 23, 2021