بادر شاب ثلاثيني بمساعدة والده في وضع حد لمعاناته مع الغسيل الكلوي الذي استمر لمدة 14 عاماً، بعد تبرعه لأبيه الستيني بإحدى كليتيه.
وأجرى أحمد محمد الذيابي عملية جراحية أول أمس (الإثنين) بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الدمام، لنقل كليته لوالده وتكللت بالنجاح، ولا يزال الأب والابن في المستشفى قيد الملاحظة.
وقال أحمد الذيابي وفقاً لـ “سبق”، إن مبادرته جاءت إيماناً منه بوجوب هذا العمل، مبيناً أن والده كان رافضاً فكرة تبرعه بكليته حتى استطاع إقناعه من أجل إنهاء معاناته مع الغسيل.
وأضاف الذيابي أن قلبه كان يتقطع مع رؤية والده ملازماً لأجهزة الغسيل الكلوي ومكوثه أمامها ساعات طويلة، وكان دائماً يتحدث معه عن ضرورة التبرع له بكليته لكنه كان يرفض دائماً، حتى اقتنع في النهاية.