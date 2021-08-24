نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الاستجواب بالصوت والصورة.. “النيابة” تستعرض إجراءات التحقيق مع المتهم لأول مرة
25/08/2021   1:17 ص

الاستجواب بالصوت والصورة.. “النيابة” تستعرض إجراءات التحقيق مع المتهم لأول مرة

+ = -
950

استعرضت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، الإجراءات التي يجب أن تُتخذ من قبل المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق.

وأوضحت أن محضر التحقيق يُفتتح ببيان اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم – إن وُجد – وكذلك كل من حضر من أطراف القضية، بالإضافة إلى توثيق مكان تحرير المحضر ويومه وتاريخه والتهمة المنسوبة إليه.

وأضافت أنه يجب تدوين إجابة المتهم كما نطق بها، مشددة على توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمحقق أن يواجه المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود، ثم يوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، لافتة إلى أنه إذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.

"النيابة" تستعرض إجراءات التحقيق مع المتهم لأول مرة

وفق “أخبار 24”.

الاستجواب بالصوت والصورة.. “النيابة” تستعرض إجراءات التحقيق مع المتهم لأول مرة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885170598.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.