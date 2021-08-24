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أخبار محلية > بالفيديو.. شاب يروي قصة فقدانه إحدى عينيه بعد تعرضه لحـادث أثناء بيع البطيخ في مكة
25/08/2021   1:17 ص

بالفيديو.. شاب يروي قصة فقدانه إحدى عينيه بعد تعرضه لحـادث أثناء بيع البطيخ في مكة

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روى الشاب صياف الفهمي قصة فقدانه بصره وابتعاده عن مصدر رزقه بسبب حـادث مروري تعرض له.

وقال الفهمي، خلال لقائه في برنامج “تواصل” على قناة “الرسالة”، إنه كان يعمل بائعًا للبطيخ في شوارع مكة، إلا أنه تعرض لحادث أفقده إحدى عينيه.

وأضاف أنه خضع لعملية قلب مفتوح، وعانى من كسر في إحدى قدميه، مؤكدًا أن ذلك أثّر بشكل رئيسي على مزاولته تجارة البطيخ. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شاب يروي قصة فقدانه إحدى عينيه بعد تعرضه لحـادث أثناء بيع البطيخ في مكة

أخبار محلية
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