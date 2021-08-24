خلال الشهر الماضي.. “الصناعة والثروة المعدنية” تصدر 48 ترخيصًا جديدًا بحجم استثمارات يتجاوز 50 مليار ريال

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، حجم التراخيص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر يوليو الماضي.
وأوضحت أنها أصدرت تراخيص لـ48 مصنعًا جديدًا، في مقدمتها المصانع العاملة في صنع المنتجات الغذائية ومصانع المعادن اللافلزية بـ7 تراخيص لكل منهما، فيما بدأ قرابة 78 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه، بنسبة نمو سنوية بلغت قرابة 144% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأكد تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن القطاع الصناعي في المملكة جذب استثمارات بقيمة تجاوزت 50 مليار ريال خلال شهر يوليو، ليحقق بذلك أعلى معدل لحجم الاستثمار في القطاع الصناعي من حيث رأس المال المرخص للمصانع الجديدة خلال شهر، فيما تمكن القطاع من توفير قرابة 2,931 وظيفة، منها 1.101 وظيفة للسعوديين و1.830 للوافدين.
وأشار إلى أن 88% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة كانت ذات استثمار وطني، وشكَّلت المصانع الصغيرة قرابة 77%، من إجمالي المصانع المرخصة، فيما استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة بعدد 16 رخصة صناعية خلال الشهر نفسه، تلتها المنطقة الشرقية بـ11 رخصة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ10 رخص.
وذكر أن المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي، شهدت أيضًا نسبة نمو سنوية بلغت 144%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج قرابة 78 مصنعًا، برأس مال مرخص يبلغ حوالي 917 مليون ريال.
وأبان أن نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، استحوذ على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي بعدد 21 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في صنع منتجات المطاط بـ 18 مصنعًا، بينما تصدرت منطقة الرياض النصيب الأكبر من عدد المصانع المنتجة الجديدة بـ58 مصنعًا، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال الفترة نفسها النسبة الأكبر بـ 71%، وكذلك 92% من المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني. وفق “أخبار 24”.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بنهاية شهر يوليو 10,166 مصنعًا، تتصدرها المصانع العاملة في إنتاج المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في إجمالي المصانع أكثر من 1.3 تريليون ريال.