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أخبار محلية > قبيل بدء الدراسة.. “نظام نور” يمنع نقل الطلاب والطالبات
25/08/2021   1:17 ص

قبيل بدء الدراسة.. “نظام نور” يمنع نقل الطلاب والطالبات

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علمت مصادر أن نظام نور لنقل الطلاب والطالبات من مدرسة الى أخرى معطل منذ عدة أيام ولم يتم تنفيذ أي عملية تسجيلية أو نقل، على الرغم من اقتراب انطلاق العملية التعليمية في 29 أغسطس الجاري.

وبينت المصادر لـ”أخبار 24″ أن عده مدارس على مستوى المملكة أبلغت عن وجود عمليات تسجيل أو نقل لم يتم تنفيذها، ما يعني تراكم العملية قبيل انطلاق الدراسة فعليا عبر النظام، والذي يشهد بين فترة وأخرى عمليات تعليق أو توقف.

وكانت منصة تويتر قد ضجّت باستفسارات أولياء الأمور حول عودة العمل في نظام نور لإنهاء إجراءات نقل أبنائهم.

قبيل بدء الدراسة.. “نظام نور” يمنع نقل الطلاب والطالبات

أخبار محلية
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