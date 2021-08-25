إضافة إلى طعمها اللذيذ؛ فإن فاكهة الأناناس تضم العديد من العناصر المفيدة ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.
ويحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامين “سي”، والحديد والبوتاسيوم والفسفور والمنجنيز، إضافة إلى إنزيمات هاضمة لها دور في هضم البروتين مما يسهل عمليات الهضم.
وللأناناس فوائد عديد من أبرزها:
تقوية العظام
تناول الأناناس يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام، لاحتوائه على نسبة عالية من عنصر المنجنيز، وفيتامين سي.
يخفف آلام العضلات
يعتبر عنصر البوتاسيوم الموجود في الأناناس فعالاً في تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، فهو يساعد في تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التمارين الرياضية الشاقة.
يحسن عملية الهضم
يعتبر الأناناس مصدرا غنيا بالألياف والماء، إضافة إلى الأنزيمات الهاضمة لذلك يساعد في تحسين عملية الهضم، ويساهم في تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الغازات والانتفاخ. وفق “أخبار 24”.
الوقاية من السرطان
مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات الموجودة في الأناناس تجعله من الفواكه التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.
السيطرة على ضغط الدّم
احتواء الأناناس على نسبة عالية من البوتاسيوم يجعل منه حلا مثاليا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدّم.
تقوية المناعة ونضارة البشرة
يعتبر الأناناس من الفواكه الغنية بفيتامين “سي”، ومضادات الأكسدة، ما يجعل تناوله يساعد على تقوية الجهاز المناعي ويقلل من فرص الإصابة بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية، كما تساعد مضادات الأكسدة في دعم إنتاج الكولاجين المسؤول عن الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها.