من الرياض إلى العالم.. الإطلاق التقني الأضخم في الشرق الأوسط مساء اليوم

يدشن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مساء اليوم (الأربعاء)، أضخم إطلاق تقني في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.
وأعلن الاتحاد عن إطلاق (LaunchKSA) في السابعة مساء، والذي يعتبر أحدث المبادرات التقنية في المملكة، وتشمل جميع المناطق، حيث ينطلق الحدث من العاصمة الرياض إلى العالم أجمع.
ودعا المهتمين بالتقنية والبرمجة والذين لديهم شغف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والراغبين بالتخصص في مجال الأمن السيبراني لمتابعة الحدث الأكبر في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
موعدنا اليوم لنشاهد تفاصيل #أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية #LaunchKSA
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تابعونا عبر حساب الاتحاد في تويتر الساعة 7 مساءً pic.twitter.com/hnkWMDx4yO
— الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) August 24, 2021