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أخبار المناطق > حاكم دبي يشيد بأشخاص أظهرهم مقطع فيديو وهم ينقذون قطة.. ويتمنى الوصول إليهم
25/08/2021   10:33 ص

حاكم دبي يشيد بأشخاص أظهرهم مقطع فيديو وهم ينقذون قطة.. ويتمنى الوصول إليهم

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تفاعل حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع مقطع فيديو متداول، أظهر 3 أشخاص وهم ينقذون قطة من السقوط من أعلى بناية، حيث أشاد بهم وتمنى الوصول إليهم.

وأظهر الفيديو قطة عالقة بشرفة إحدى البنايات وعلى وشك السقوط، قبل أن يمسك الأشخاص الثلاثة بقطعة قماش كبيرة التقطوا فيها القطة بدلاً من أن تسقط على الأرض، لينقذوها من الأذى.

وعبّر الشيخ محمد بن راشد عن سعادته بتصرف هؤلاء الأشخاص واصفاً إياه بأنه مظهر من مظاهر الرحمة في مدينة دبي، مطالباً من يعرفهم بأن يدلهم عليه حتى يشكرهم بنفسه. وفق “أخبار 24”.

حاكم دبي يشيد بأشخاص أظهرهم مقطع فيديو وهم ينقذون قطة.. ويتمنى الوصول إليهم

أخبار المناطق
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