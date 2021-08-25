دراسة تحذّر: هذه العادة اليومية قد تتسبب في الإصابة بالسكتة الدماغية

حذّرت دارسة صادرة عن جمعية القلب الأمريكية، من أن الأشخاص الذين يجلسون 8 ساعات متواصلة بشكل يومي دون حراك وأعمارهم تقل عن 60 عاماً، معرّضون للإصابة بالسكتة الدماغية.
وأوضحت الدراسة وفقاً لـ “سي إن إن”، أن هؤلاء الأشخاص معرضون أكثر من غيرهم لمخاطر الإصابة بالسكتة، أكثر بسبع مرات من الذين يمارسون نشاطاً بدنياً.
وأشارت إلى أن السكتة الدماغية تحدث عندما ينسد الشريان الذي يمد الدماغ بالـدم، وإذا لم تعالج بسرعة فقد تبدأ خلايا المخ بتلك المنطقة في الموت بسبب نقص الأوكسجين.
ونصحت بممارسة نشاط رياضي كالمشي أو ركوب الدراجات الهوائية بشكل مستمر على فترات لا تقل عن 10 دقائق للمرة الواحدة، حيث إن الأنشطة الرياضية تكفي لرفع معدل ضربات القلب والتعرق. وفق “أخبار 24”.
وبينت كذلك إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين وتشخيص وعلاج حالات ارتفاع ضغط الـدم والسكري، للتقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.