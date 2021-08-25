شاهد.. مخالفات داخل حي سكني بالرياض.. وأحد السكان يروي معاناته

رصد تقرير تلفزيوني وجود مخالفات عدة داخل أحد الأحياء السكنية بالرياض؛ حيث قام بعض ملاك العقارات السكنية بتأجيرها لعمالة وافدة رغم أن الحي مليء بالعائلات، دون مراعاة لخصوصيتهم.
وبيّن التقرير الذي عرضه برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اكتظاظ شقق سكنية بالعمالة وقيام بعضهم باستخدامها في أنشطة تجارية مخالفة، بالإضافة لإيقاف سياراتهم في أماكن غير مخصصة.
وقال أحد المواطنين إن بعض العمالة يقومون بسرقة الكهرباء بطريقة غير نظامية، مشيراً إلى أنه منع أبناءه من الخروج من المنزل خوفاً عليهم لعدم شعوره بالأمان؛ بسبب العمالة المنتشرة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف المواطن أنه بسبب ما انتهى إليه الوضع في الحي، اضطر لعرض بيته للبيع بسعر أقل بكثير من الذي اشتراه به؛ لأن الحي صار غير ملائم للعيش.
فيديو | بين جشع المالك وتهاون الرقابة.. مخالفات بالجملة داخل حي سكني في #الرياض#الراصد pic.twitter.com/O50GusWKpR
— الراصد (@alraasd) August 24, 2021