القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 580 رأساً من الماشية

أطاحت الجهات الأمنية بخمسة لصوص من الجنسية السودانية؛ بعد سرقتهم 580 رأساً من الماشية في كل من جدة ومكة والطائف.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة والطائف ومكة المكرمة، تمثلت في سرقة 580 رأساً من الماشية. وفق “أخبار 24”.
وأكد المتحدث الإعلامي، إيقاف الجناة واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.