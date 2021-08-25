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أخبار المناطق > الرياض: ضبط مواطن و4 مقيمين اعتدوا بالـضرب على شخص وسرقوا هاتفه
25/08/2021   10:33 ص

الرياض: ضبط مواطن و4 مقيمين اعتدوا بالـضرب على شخص وسرقوا هاتفه

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ضبطت الجهات الأمنية بالرياض مواطناً و4 مقيمين سوريي الجنسية؛ عقب اعتدائهم على شخص بالـضرب وسرقة هاتفه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالـضرب وسرقة هاتفه، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم.

وأضاف الكريديس أن المقبوض عليهم مواطن و4 مقيمين من الجنسية السورية، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، مؤكداً إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

الرياض: ضبط مواطن و4 مقيمين اعتدوا بالـضرب على شخص وسرقوا هاتفه

أخبار المناطق
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