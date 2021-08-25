نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الداخلية”: تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بيمني قتَل مواطناً بخنقه بحبل
25/08/2021   1:37 م

“الداخلية”: تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بيمني قتَل مواطناً بخنقه بحبل

+ = -
729

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) حُكم القتل قصاصًا في وافد يمني بمحافظة جدة، لقتله مواطناً بخنقه بحبل حتى الموت؛ وسلب مبلغ مالي وتهريب جزء منه إلى خارج البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن محمد سالم أحمد الشراري -يمني الجنسية- أقدم على قتَل أحمد بن سعيد بن محمد العامودي -سعودي الجنسية-؛ وذلك بخنقه بحبل برقبته حتى الموت وقيامه بسلب مبلغ مالي وتهريب جزء منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته؛ وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصًا. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وجرى تنفيذ الحُكم اليوم الأربعاء في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

“الداخلية”: تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بيمني قتَل مواطناً بخنقه بحبل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885170684.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.