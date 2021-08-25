الطقس المتوقع غداً الخميس: أمطار غزيرة تؤدي إلى سيول على عدد من المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات مناطق: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، وتمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.
وأوضح أنه لا يستبعد أن تمتد الحالة الجوية إلى الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة، كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران. وفق “أخبار 24”.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.