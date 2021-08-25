نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس هيئة الترفيه: الرياض تستضيف أكبر فعالية تقنية في العالم.. وموسم الرياض 28 نوفمبر
25/08/2021   11:38 م

بالفيديو.. رئيس هيئة الترفيه: الرياض تستضيف أكبر فعالية تقنية في العالم.. وموسم الرياض 28 نوفمبر

+ = -
833

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن استضافة العاصمة الرياض لأكبر فعالية تقنية في العالم بالشراكة مع مؤسسة “بلاك هات”، على مدار 3 أيام.

وأوضح خلال كلمته في فعالية Launch في الرياض، اليوم (الأربعاء)، أن الفعالية يشترك فيها 200 متحدث من جميع أنحاء العالم، بحضور أكثر من 10 آلاف تقني وكذلك 50 مدرب، بالإضافة إلى 250 شركة عالمية ومحلية.

وأضاف أن هيئة الترفيه ستدشن أكبر مسابقة التقاط في المنطقة وذلك خلال موسم الرياض في 28 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق رؤية ولي العهد بجعل المملكة وجهة سياحية تقنية ونقطة جذب لكل الرياديين والمبتكرين ورؤوس الأموال في العالم، كان يجب تدشين فعاليات عالمية على مستوى مشرف مثل موسم الرياض.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس هيئة الترفيه: الرياض تستضيف أكبر فعالية تقنية في العالم.. وموسم الرياض 28 نوفمبر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885170726.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.