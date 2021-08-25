بالفيديو.. رئيس هيئة الترفيه: الرياض تستضيف أكبر فعالية تقنية في العالم.. وموسم الرياض 28 نوفمبر

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن استضافة العاصمة الرياض لأكبر فعالية تقنية في العالم بالشراكة مع مؤسسة “بلاك هات”، على مدار 3 أيام.
وأوضح خلال كلمته في فعالية Launch في الرياض، اليوم (الأربعاء)، أن الفعالية يشترك فيها 200 متحدث من جميع أنحاء العالم، بحضور أكثر من 10 آلاف تقني وكذلك 50 مدرب، بالإضافة إلى 250 شركة عالمية ومحلية.
وأضاف أن هيئة الترفيه ستدشن أكبر مسابقة التقاط في المنطقة وذلك خلال موسم الرياض في 28 نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق رؤية ولي العهد بجعل المملكة وجهة سياحية تقنية ونقطة جذب لكل الرياديين والمبتكرين ورؤوس الأموال في العالم، كان يجب تدشين فعاليات عالمية على مستوى مشرف مثل موسم الرياض.
فيديو | رئيس هيئة الترفيه: #المملكة ستشهد أكبر فعالية تقنية في العالم بـ #الرياض #الإخبارية#أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية pic.twitter.com/8cjHlJxeBq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2021
وفق “أخبار 24”.