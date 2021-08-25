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أخبار محلية > بالتفاصيل.. تعرّف على كيفية التعامل مع طالب مشتبه بكورونا في المدرسة
25/08/2021   11:37 م

بالتفاصيل.. تعرّف على كيفية التعامل مع طالب مشتبه بكورونا في المدرسة

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أوضحت مصادر كيفية التعامل مع الطلاب المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا داخل المدارس.

وبينت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الحالة المشتبه بها يتم عزلها مباشرة في غرفة جيدة التهوية وحثها على عدم لمس الأسطح، ونصحها بتغطية الفم والأنف بمنديل أثناء العطاس ورمي المنديل في سلة المهملات.

وأشارت إلى أنه وفقًا للدليل الإرشادي لوزارة التعليم، إذا احتاج المشتبه بإصابته لدورة المياه أثناء انتظار الفريق الطبي يُنصح باستخدام دورة مياه منفصلة، وإذا لم تتوفر فيجب تعقيم دورة المياه بعد استخدامها بالمعقمات.

وأضافت أنه يجب ابتعاد المشتبه بإصابته مسافة مترين عن بقية الطلاب، ونقل الحالة عن طريق ولي الأمر إذا كانت مستقرة، أو الاتصال بالهلال الأحمر إذا كانت الحالة طارئة، لافتًا إلى أن الدليل وجّه بالقيام بحصر المخالطين للطالب وطمأنة الأهل على حالة الطالب.

بالتفاصيل.. تعرّف على كيفية التعامل مع طالب مشتبه بكورونا في المدرسة

أخبار محلية
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