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أخبار محلية > الغامدي: إنشاء أكاديمية “سدايا” لتأهيل الجيل الجديد لوظائف 2030
25/08/2021   11:37 م

الغامدي: إنشاء أكاديمية “سدايا” لتأهيل الجيل الجديد لوظائف 2030

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أعلن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله الغامدي، عن إنشاء أكاديمية سدايا بالشراكة مع أكاديمية طويق لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لوظائف 2030.

وأوضح خلال كلمته في فعالية Launch في الرياض، اليوم (الأربعاء)، أن الهدف من إنشاء هذه الأكاديمية تأهيل وتدريب الجيل الجديد لوظائف 2030.

وأضاف أن تم تطوير استراتيجية لجعل المملكة من أفضل 15 دولة عالميا في مجال البيانات، مشيرا إلى أنه يجرى تأهيل 25 ألف مختص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي قبل 2030، ليتمكنوا من تأسيس 400 شركة ناشئة وتحقيق استثمارات بقيمة 83 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.

الغامدي: إنشاء أكاديمية “سدايا” لتأهيل الجيل الجديد لوظائف 2030

أخبار محلية
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