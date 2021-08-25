الغامدي: إنشاء أكاديمية “سدايا” لتأهيل الجيل الجديد لوظائف 2030

أعلن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله الغامدي، عن إنشاء أكاديمية سدايا بالشراكة مع أكاديمية طويق لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لوظائف 2030.
وأوضح خلال كلمته في فعالية Launch في الرياض، اليوم (الأربعاء)، أن الهدف من إنشاء هذه الأكاديمية تأهيل وتدريب الجيل الجديد لوظائف 2030.
وأضاف أن تم تطوير استراتيجية لجعل المملكة من أفضل 15 دولة عالميا في مجال البيانات، مشيرا إلى أنه يجرى تأهيل 25 ألف مختص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي قبل 2030، ليتمكنوا من تأسيس 400 شركة ناشئة وتحقيق استثمارات بقيمة 83 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
فيديو | رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي يعلن عن إنشاء أكاديمية سدايا بالشراكة مع أكاديمية طويق#الإخبارية #أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية pic.twitter.com/WVw5nHR1oS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2021
فيديو | رئيس سدايا: طورنا استراتيجية لنكون من أفضل 15 دولة عالميا في البيانات.. ونحتاج إلى تأهيل 25 ألف خبير لنكون ضمن أفضل 5 دول في الذكاء الإصطناعي#الإخبارية#أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية pic.twitter.com/DXlSrrBQCI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2021