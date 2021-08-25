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أخبار محلية > انطلاق فعالية Launch في الرياض كأكبر حدث تقني في المنطقة
25/08/2021   11:37 م

انطلاق فعالية Launch في الرياض كأكبر حدث تقني في المنطقة

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انطلقت في العاصمة الرياض، فعالية Launch، التي تُعد أكبر إطلاق تقني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها العديد من المُبادرات النوعية لتلبية تطلعات المبدعين والمهتمين بالبرمجة والابتكارات التقنية وصناعة الألعاب.

وتحظى الفعالية بمشاركة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي.

وفق “أخبار 24”.

انطلاق فعالية Launch في الرياض كأكبر حدث تقني في المنطقة

أخبار محلية
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