انطلاق فعالية Launch في الرياض كأكبر حدث تقني في المنطقة

انطلقت في العاصمة الرياض، فعالية Launch، التي تُعد أكبر إطلاق تقني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها العديد من المُبادرات النوعية لتلبية تطلعات المبدعين والمهتمين بالبرمجة والابتكارات التقنية وصناعة الألعاب.
وتحظى الفعالية بمشاركة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي.
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#LaunchKSA#أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية
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— الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) August 25, 2021
وفق “أخبار 24”.