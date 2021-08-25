بيّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، اليوم (الأربعاء)، التوجيه الشرعي للمرأة المعلقة ، وواجبات الزوج تجاه زوجته في حالة الهجر وحقوق المرأة عند طول المدة.
وأوضح الشيخ السليمان في لقاءٍ مع برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أنه في حالة نشوز المرأة وذهابها إلى بيت أهلها؛ فإن الله عز وجل بيّن الحكم في قوله تعالى: “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا”.
وأضاف بأنه في حالة حدوث مشكلة لعدم وجود صلح بين الزوجين؛ يأتي حكم من أهله وحكم من أهلها لإتمام الصلح، مشيراً إلى أنه يجب على الزوجة المبادرة بأن تكون مطيعة لما يترتب عليه الصلح من نتائج. وفق “أخبار 24”.
كما لفت إلى أن مدة هجر الزوج لزوجته وتركها معلقة لا يجوز أن تكون طويلة، حيث يحق للمرأة في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء للطلاق من زوجها أو فسخ العقد من قبل القاضي عند رفض الزوج تطليق زوجته.
الشيخ عبدالسلام السليمان..
التوجية الشرعي لـ “المرأة المعلقة”.#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/LamAVVA5hM
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 25, 2021