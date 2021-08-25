السواحة: المملكة أنتجت أول رقائق ذكية بأيدٍ وعقول سعودية

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، اليوم (الأربعاء)، عن قدرة المملكة على إنتاج أول رقائق ذكية بأيدٍ وعقول سعودية تُستخدم في تطبيقات عسكرية وتجارية ومدنية.
وأوضح، خلال انطلاق فعالية Launch في الرياض، أن تلك الرقائق تتمتع بقوة معالجة أكثر من 60 ألف ضعف رحلة الإنسان للقمر، مبينًا أنها موجودة في الجوالات، وتستخدمها جميع الشركات العملاقة، مثل “أبل”، و”جوجل”، و”مايكروسوفت”، و”أمازون”، و”علي بابا”، و”أوراكل”، و”آي بي إم”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى توقيع اتفاقيات عالمية بقيادة “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني”، حتى تكون المملكة المركز التقني رقم واحد في العالم.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: بدعم وتوجيه سمو سيدي #ولي_العهد، تم صنع أول رقائق ذكية سعودية.#أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية#LaunchKSA#واس_عام pic.twitter.com/WlODrGbIPr
— واس العام (@SPAregions) August 25, 2021