مصر: إجراءات جديدة للرحلات المتجهة للسعودية والسماح بسفر الأطفال دون الـ18 غير المحصنين

كشفت شركة مصر للطيران، اليوم (الأربعاء)، عن تعليمات جديدة تتعلق برحلاتها المغادرة من مطار القاهرة الدولي، والمتجهة إلى السعودية.
ونبهت الشركة المسافرين بأن الرحلات المغادرة ستكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بالمطار بدلا من مبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات الشركة الوطنية.
ولفتت إلى أن ذلك سيطبق بدءًا من مطلع سبتمبر المقبل، علما بأن رحلاتها إلى المملكة تشمل الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والقصيم.
من جهته، نوه مركز خدمات التأشيرات السعودية في مصر “تساهيل” بأن التعميم الذي صدر من وزارة الخارجية السعودية للسماح برفع حظر الطيران من الدول المعلق فيها السفر يسري على من حصل على جرعتين من اللقاحات المعتمدة داخل المملكة فقط قبل السفر من المملكة إلى أي دولة بالخارج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني تُجيز للأب أو للأم المحصنين بجرعتين داخل المملكة قبل السفر خارج المملكة اصطحاب أبنائهم المقيمين الأقل من 18 سنة في السفر المباشر في رحلة العودة حتى وإن لم يكونوا محصنين داخل المملكة مع التنويه بأنه سيطبق عليهم الحجر المنزلي عند الوصول.